إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوزت 12,5 مليار دينار مع نفقات بلغت 11,6 مليار دينار

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، إن إيرادات الدولة المحصلة خلال الربع الأول من العام 2020 تجاوزت 12,5 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة في تقريرٍ لها نشر عبر موقعها بفيسبوك، بأن الإيرادات النفطية بلغت 1,9 مليار دينار إضافة إلى 669 مليون دينار إجمالى الإيرادات غير النفطية المحصلة من نفس الفترة.

وبلغت إيرادات مصلحة الجمارك 85 مليون دينار، بينما وصلت أرباح المصرف المركزي بطرابلس إلى 100 مليون دينار، مع عدم وجود بيانات خاصة بإيرادات الاتصالات والتي بلغت العام 2019 ما قيمته 228 مليون دينار، بحسب الوزارة.

وتجاوزت قيمة الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية 331 مليون دينار، إضافة إلى 75 مليون دينار قيمة إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي و78 مليون دينار أخرى لإيرادات الرسوم والخدمات الأخرى.

تقرير ووزارة المالية أوضح بأن 8,9 مليار دينار كانت ضمن الإيرادات عبر قرض من المصرف المركزي بطرابلس، إضافة إلى 700 مليون دينار عبر الرسم الإضافي المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

ومن بين الإيرادات 228 مليون دينار من خلال الأرصدة المرحلة من حسابات الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة للدولة، و42 مليون دينار من إيرادات ضريبة الجهاد المعمول بها وفق القانون 25 لسنة 2016.

إضافة إلى ذلك، أشار تقرير متابعة الإيراد والانفاق بوزارة المالية إلى أن النفقات خلال نفس الفترة والتي بلغت 11,6 مليار دينار، ذهبت منها 7,3 مليار دينار للباب الأول والخاص بالمرتبات وما في حكمها إضافة إلى 923 مليون دينار أخرى صرفت للباب الثاني على التسيير والتجهيز والتشغيل.

وكانت نفقات الباب الثالث الخاص بالتمنية والمشروعات قد بلغت 39 مليون دينار، بينما بلغت نفقات الدعم في البالب الرابع 2,1 مليار دينار، وذهب 1,2 مليار دينار للباب الخامس والخاص بالطوارئ.

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