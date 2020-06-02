“المجلس الرئاسي” يخصص أكثر من 33 مليون دينار لصالح المستشفى الجامعي

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء قراراً تأكدت صدى الاقتصادية من صحته، بشأن تخصيص أكثر من 33 مليون دينار لوزارة الصحة لصالح المستشفى الجامعي، وذلك خصوماً من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لمعالجة النقص في الخدمات الأساسية.

وكشف المجلس الرئاسي خلال قرار أن ينفق المبلغ المخصص أعمال الصيانة للأبواب بقسم العمليات المركزية بقيمة تصل لأكثر من 4.5 مليون دينار، وأعمال صيانة المنظومات الكهربائية لقسم العمليات يصل إلى 4.3 مليون دينار، إضافةً إلى عدد من الصيانات الأخرى بالمستشفى الجامعي موزعة على ذات القيمة.

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