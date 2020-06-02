“الهاشمي”: عدم تكليف وزيراً للصحة من قبل الرئاسي سيشكل ثغراً كبيراً

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني “أمين الهاشمي” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إنه لم يكلف حتى الآن وزيراً للصحة، وذلك قراراً من المفترض أن يصدر من قبل المجلس الرئاسي.

وأوضح “الهاشمي ” خلال تصريحه لصدى أنه من الصعب أن تستمر وزارة الصحة بدون وزير في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بانتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة أن وزير الصحة هو من يتولى رئيس اللجنة العليا.

وبين المتحدث باسم الوزارة أن الهيكل التنظيمي للوزارة ينص على أنه إذا استقال الوزير فيتولى مكانه وكيل الوزارة “محمد هيثم” وهو الآن من يتولى أمور الوزارة ومن يتكفل بجميع العقود والتوقيعات، مشيراً إلى أن فراغ مكان الوزير سيشكل ثغراً كبيراً “بحسب وصفه”.

وكان وزير الصحة المفوض “احميد بن عمر” قد قدم استقالته للمجلس الرئاسي منذ أكثر من شهر، وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس الرئاسي.

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