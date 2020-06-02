“الماقوري”: المجلس الرئاسي من له الحق بإصدار قرار تعيين مدير عام للمصلحة

قال مدير مكتب الإعلام بمصلحة الجمارك “فهمي الماقوري” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إنه لم يصدر حتى الآن قرار من جهة مخولة بتكليف مدير عام للمصلحة، مبيناً أن المجلس الرئاسي هو من له الحق في إصدار قرار تعيين مدير عام المصلحة وهذا ماكان يتم خلال الخمس او الست سنوات الماضية.

أوضح “الماقوري” خلال تصريحه لصدى أن موظفو المصلحة لهم الحق الكامل في الاعتراض عن من هو خارج المصلحة، ولهم الحق باختيار موظف ذو رتبة عالية من داخل المصلحة حتى يتم تعيينه بقرار من المجلس الرئاسي بشكل رسمي، مشيراً إلى أن المصلحة تمتلك قامات وخبرات تغنيهم عن تكليفات من جهة خارج المصلحة.

كما نوه الناطق باسم المصلحة أن الجمارك تطالب المجلس الرئاسي باستثناء موظفو الجمارك من قرار خفض المرتبات إلى 20%.

وكانت قد أصدرت مالية الوفاق اليومين الماضيين قراراً بتعيين “أسامة الدرسي” مديراً عاماً لمصلحة الجمارك.

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