“الوطنية للنفط” ترسل مساعدات طبية لبلدية سبها بشأن مجابهة فيروس كورونا

قامت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء بارسال مساعدات طبية لصالح بلدية سبها، متمثلة في مواد مكافحة انتشار كوفيد 19 من بدل الحماية، وأقنعة مختلفة الأنواع، ومحاليل التطهير والتعقيم.

وأوضحت الوطنية للنفط أن عدد الجهات المدعومة عن طريق إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط قد وصل إلى 59 جهة بين بلديات ومستشفيات ومراكز صحية متخصصة ولجان أزمة بمختلف مناطق ليبيا.

وبينت عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك أنها ستستمرخلال الفترة القادمة في دعم البلديات لمكافحة هذه الجائحة، وفق ما أتيح لها من إمكانيات ومتى سمحت الظروف بذلك.

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