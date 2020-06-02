مصدر ببركان الغضب : استئناف الموانئ والحقول النفطية أصبح مرهوناً بالحسم العسكري

كشف مصدر بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن فتح الموانئ و الحقول النفطية أصبح مرهوناً بالحسم العسكري ، و لن تكون هناك مفاوضات بعد الآن إلا بعد انتهاء الحرب و السيطرة على مواقع الحقول و الموانئ و من ثم سيستأنف انتاج النفط وفقاً لقوله .

و كان ذات المصدر قد كشف سابقاً عن وجود مفاوضات لفتح صمامات بمنطقة الحمادة ، و التي تم السيطرة عليها و منع مهندسي المؤسسة من صيانتها من قبل مليشيا مسلحة تابعة “لعبدالكريم الروني” وفقاً لمؤسسة النفط .

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