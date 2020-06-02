اقتصاد

مصدر ببركان الغضب : استئناف الموانئ والحقول النفطية أصبح مرهوناً بالحسم العسكري

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن فتح الموانئ و الحقول النفطية أصبح مرهوناً بالحسم العسكري ، و لن تكون هناك مفاوضات بعد الآن إلا بعد انتهاء الحرب و السيطرة على مواقع الحقول و الموانئ و من ثم سيستأنف انتاج النفط وفقاً لقوله .

و كان ذات المصدر قد كشف سابقاً عن وجود مفاوضات لفتح صمامات بمنطقة الحمادة ، و التي تم السيطرة عليها و منع مهندسي المؤسسة من صيانتها من قبل مليشيا مسلحة  تابعة “لعبدالكريم الروني” وفقاً لمؤسسة النفط .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر، حفتر=الشعب الليبي...معادلة وطنية ليبية بطولية دكت مضاجع الاخوان المفلسين ، عملااااااااااء تركيا:

    بركان تقشير البصل..هههه..هههه

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  • الحسم العسكرى سيكون للجيش الوطنى فمن يستقوى بالشعب الليبى وقبائله منتصر ومن يستقوى بالاحتلال التركى والمرتزقة خسران ولن ينفعه لا اردوغان ولا حتى الامريكان الذين يفرون الان امام طالبان وفاشلين امام ايران ولديهم ثورة غضب الان تحاصر البيت الابيض

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