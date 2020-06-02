الدينار الليبي يتراجـع مقابل الدولار واليورو والاسترليني

صعد الدولار الامريكي والعملات الرئيسية في تعاملات السوق الموازية مقابل الدينار الليبي في التعاملات لمساء يوم الثلاثاء.

وسجل الدولار الامريكي استمرار ارتفاعه ليسجل اخر سعر له 6.17 ديناراً، بعد أن سجل في أوقات سابقة 6.23 دينارا وفقا لمتداولين ومتعاملين من غرف الواتساب والفايبر التي اصبحت مصدرا للتعاملات في الآونة الاخيرة بعد الحظر الذي فرض في البلاد جراء ازمة كورونا.

وكان الدولار قد افتتح التعاملات الثلاثاء على ارتفاع عند سعر 6.19 دينار واستمر بالارتفاع قبل أن يتراجع سعره من جديد إلى 6.17 دينارا في التعاملات المسائية، فيما صعد اليورو إلى 6.75 دينارا.

وفيما يلي اخر الاسعار:

الدولار = 6.16 و 6.17 دينار

سعر كسر الذهب = 255 دينار عيار 18

اليورو= 6.75 دينار

الباوند = 7.60 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 6.60 دينار

ليرة= 0.92 دينار

الدينار التونسي= 2.14 دينار

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