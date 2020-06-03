جولة تفقدية لـ “صنع الله” في مصحة النفط بــ “طرابلس”

قام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بزيارة تفقدية إلى مصحة النفط الكائنة بمدينة طرابلس، برفقة مديرة العيادة ، أمينة معكاف، لمراجعة سير العمل وماتحقق من قبل الإدارة الجديدة والإدارة التنفيذية -حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمؤسسة.

وشملت الزيارة مختلف الأقسام والعيادات الطبية بالمصحة والمشاريع الجاري تنفيذها، لتحسين الخدمات بالشكل اللائق بما يخدم مستخدمي قطاع النفط و عائلاتهم .

واستمع “صنع الله”خلال جولته التفقدية إلى ملاحظات العاملين بالمصحة وما يواجهونه من تحديات في تقديم الخدمات الصحية، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها قطاع النفط من تدني الميزانيات بسبب الإغلاقات غير القانونية لإنتاج و النفط وتصديره- حسب تعبيره.

وعقد صنع الله في نهاية الجولة اجتماعاً بحضور رئيس لجنة إدارة عيادات النفط، وأعضاء اللجنة ومديرة العيادة ، وأكد في الاجتماع أن المؤسسة ستقدم كل الدعم اللازم لتطوير العيادة وتحسين خدماتها، على الرغم من الصعوبات المالية الحرجة التي تمر بها الدولة الليبية في نتيجة الاغلاق غير المشروع لحقول النفط والموانئ-حسب تعبيره.

وتشير المؤسسة في منشورها إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتخذ قراره “رقم 57 لسنة 2020” بإعادة هيكلة لجنة إدارة عيادات النفط في طرابلس، في خطوة لتحسين الخدمات النفطية في قطاع النفط للترقية إلى المستوى التالي.

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