بلدية طرابلس تؤكد على ضرورة إيجاد حلول لعودة الأنشطة التجارية

قال عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤف بيت المال، إنهم خاطبوا اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا حول ضرورة إيجاد حلول تسمح بعودة بعض الأنشطة التجارية للعمل مرة أخرى.

وأوضح بيت المال في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن استمرار فترة حظر التجول يهدد مستقبل أصحاب الأنشطة التجارية الذين تأثروا بطول المدة، دون وجود دلائل تشير إلى اقتراب موعد إنتهاء الأزمة.

وكان المسؤلون عن البلدية تواصلوا مرتين مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا عبر خطابات رسمية توضح وجهة نظر بلدية طرابلس المركز بشأن مسألة استمرار الحظر دون وجود خطة بديلة.

وأشار بيت المال إلى أنهم طالبوا أيضا من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قبل شهر تقريبا، بالعمل على إتخاذ إجراءات تسمح بتوفير دعم لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الأخرى بمبلغ مالي لا يقل عن 500 مع تفاوت الأرقام كلا حسب طبيعة عمله.

ولا توجد معلومات مؤكدة حول أن يقوم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باتخاذ قرارات تصب في هذا اتجاه رفم الظروف.

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