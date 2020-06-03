اقتصاد

“مالية الوفاق”: الإنفاق على المرتبات بلغ 7.3 مليار دينار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي في وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أمس الثلاثاء بيانات حديثة أظهرت فيها حجم الإنفاق والإيراد العام من الخزانة العامة في الفترة بين يناير وحتى أبريل.

وكشفت البيانات حجم إيراد النفط الذي بلغ نحو 1.9 مليار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في الفترة ذاتها 669 ‪مليونا، وحققت الضرائب والرسوم على الأنشطة الاقتصادية 331 مليونا، فيما جنت مصلحة الجمارك إيرادات بـ 85 مليونا طيلة الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وحقق مصرف ليبيا المركزي مكاسب قدرها 100 مليون، بينما بلغت إيرادات مبيعات المحروقات في السوق المحلية 75 مليون، وسجلت عائدات رسوم الخدمات 78 مليون دينار عن الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي الإيرادات السيادية والنفطية خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 2.647 مليار دينار.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن إيرادات الرسم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بلغت 700 ‪مليون دينار، وبلغ حجم الإقراض من مصرف ليبيا المركزي 8.9 مليار

وأظهرت البيانات ترحيل 228 ‪مليونا من حسابات الجهات الممولة من الخزانة العامة من العام الفائت، كما تم تمويل الخزانة العامة بنحو 43 مليون دينار من ضريبة الجهاد وفقا لأحكام القانون عام 2016 ليبلغ إجمالي إيراد الخزانة العامة خلال الفترة بين يناير وأبريل 12.518 مليار دينار.

أما عن الإنفاق في الفترة ذاتها فقد بلغ إجماليه 11.642 مليار دينار، احتلت المُرتبات النصيب الأكبر منها بقيمة 7.3 مليار دينار بنسبة 101 % من حجم الإنفاق العام.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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