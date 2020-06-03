أوباري… تأخر وصول الأموال المخصصة للبلديات عبر الرئاسي يُفاقم الوضع الاقتصادي

قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، إن تأخر وصول الأموال المخصصة للبلديات من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فاقم الوضع الاقتصادي في المدينة.

وأوضح ماتكو في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن الأوضاع الاقتصادية أصبحت أسوء من السابق بسبب الظروف التي فرضتها أزمة فيروس كورونا على المدينة والمنطقة الجنوبية بشكل عام.

وأشار العميد إلى أن هناك نوع من المماطلة تستخدمه السلطات في طرابلس في عملية تسليم المبلغ المالي حيث أنها تطالب بفتح حساب جديد خاص بالمجلس البلدي أوباري، إضافة إلى إجراءات أخرى تستغرق الكثير من الوقت والجهد.

من جهة أخرى، أكد أحمد ماتكو على أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أرسلت في وقت سابق شحنات من المعدات الطبية إلى مستشفى المدينة للمساعدة على مواجهة أزمة فيروس كورونا.

ويعتقد المسؤول، بأن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على المنطقة الجنوبية التي تعاني منذ فترة طويلة من أوضاع معيشية صعبة في ظل نقص التمويل والدعم من قبل الحكومات في الشرق والغرب.

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