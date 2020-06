أسعار النفط تصّعد أكثر من 3 بالمئة

صعدت أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة، الثلاثاء، بفعل آمال بأن منتجين رئيسيين للخام سيوافقون على تمديد تخفيضات إنتاجية أثناء مؤتمر عبر الفيديو من المتوقع أن يعقد هذا الأسبوع ومع بدء دول وولايات أميركية إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاقات مرتبطة بفيروس كورونا.

حيث أرتفعت أسعار نفط برنت الأربعاء، فوق 40 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مدفوعة بتوقعات إعلان تحالف “أوبك+” عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، مؤتمرها الـ 179 في 9 من الشهر الجاري، يتخلله اجتماع لتحالف “أوبك+”، وسط توقعات بإعلان حزمة إجراءات لتعزيز استقرار أسواق الطاقة.

وأنهت عقود خام برنت القياس العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.25 دولار، أو 3.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 39.57 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.37 دولار، أو 3.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 36.81 دولار للبرميل.

وبدأ تحالف “أوبك+” بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو الماضي ولمدة شهرين، يتبعه تقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا يبدأ مطلع يوليو حتى نهاية 2020.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط والوقود الولايات المتحدة والتي ستصدر في وقت لاحق عن معهد البترول الأميركية وتعقبها بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.

