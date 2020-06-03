الوطنية للنفط: قيمة المنتجات النفطية “صفر”، وانخفاض حاد في إيرادات أبريل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، أن قيمة

المنتجات النفطية “صفر” للشهر الثاني على التوالي نتيجة الإقفالات، وأن

إيرادات أبريل الماضي بلغت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي، مسجلة انخفاضا حادا قدر

بنحو 97% مقارنة بأبريل من العام الماضي 2019.

وأوضحت المؤسسة، في بيان على صفحتها الرسمية، أن معدلات

إنتاج الغاز الطبيعي سجلت انخفاضا في أبريل الماضي نتيجة إقفال صمام سيدي السائح

مما كبد الخزانة العامة تكاليف إضافية وأعباء مالية لتأمين الوقود البديل

“الوقود السائل” لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إن الدولة تسجل خسائر

فادحة في الإنتاج اليومي من النفط والغاز للشهر الرابع على التوالي؛ بسبب الحصار

“الظالم” والإقفالات غير القانونية لمنابع النفط من قبل جماعات إجرامية

همها الوحيد هو جعل ليبيا دولة فاشلة وعلى عتبة الإفلاس.

وأضاف صنع الله أن هذه الاقفالات ستكلف المؤسسة مبالغ كبيرة لصيانة أنابيب النفط والبنى التحتية المتهالكة، ولن تتمكن المؤسسة من استعادة قدرتها الإنتاجية حتى بعد رفع الحصار وعودة الإنتاج، مجدِّدا دعوته لتحكيم العقل وتجنيب البلاد خطر الإفلاس وفتح الحقول والموانئ النفطية دون قيد أو شرط.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، في 28 مايو الماضي، أن الخسائر المالية للنفط بلغت قرابة 5 مليارات دولار أمريكي نتيجة الإقفالات غير القانونية للنفط على يد موالين لحفتر في يناير الماضي.

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