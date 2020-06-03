الوطنية للنفط: أبريل الماضي شهد التراجع الحاد والأدنى لهذا العام

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها حققت إيرادات منخفضة خلال شهر أبريل الماضي ما قيمته (50,525,596.43 مليون دولار أمريكي) فقط كإيرادات من النفط الخام والغاز والمكثفات.

وأوضحت المؤسسة أنه بذلك الإيراد تم تسجيل تراجع حاد وكبير في الإيرادات وبانخفاض مانسبته حوالي 97 % مقارنة ما تم تحقيقه في شهر أبريل من العام 2019 والذي يقدر بحوالي (1,620,380,524,61 مليار دولار ) وتعتبر إيرادات شهر أبريل للعام 2020 التراجع الحاد والأدنى لهذا العام.

وأشارت المؤسسة إلى أن قيمة المنتجات النفطية انخفضت مسجلةً القيمة ( صفر ) للشهر الثاني على التوالي، ويعزى هذا التدنّي في مستوى الإنتاج وبالتالي الغيرادات إلى تواصل الإقفالات غير القانونية للحقول والمصافي النفطية والوحدات الإنتاجية.

وأكد المؤسسة الوطنية للنفط أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي سجلت انخفاضاً في شهر أبريل 2020 م، بسبب إقفال صمّام سيدي السائح الأمر الذي كبد الخزانة العامة تكاليف إضافية وأعباء مالية لتأمين الوقود البديل ( الوقود السائل ) لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

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