بلديات الجنوب تطالب الوفاق بالإسراع في صرف مخصصات ميزانية الطوارئ

بحث عمداء بلديات وادي البوانيس والشرقية مع النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كجمان، ميزانية الطواري والجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا بالجنوب.

وتناول الاجتماع الذي عقد في طرابلس أمس الثلاثاء، ميزانية الطواري المخصصة لمجابهة جائحة كورونا بالجنوب حيث أكد ممثلي الجنوب للنائب كاجمان على ضرورة الإسراع في تسييلها وصرفها لكل البلديات.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة استكمال إجراءات دعم مراكز الحرس البلدي بالجنوب، إضافة إلى مناقشة بعض السياسات والخطط التي من شأنها الإسهام في الرفع من مستوى عمل الإدارة المحلية ومستقبل التنمية المحلية في البلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية