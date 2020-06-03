أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 3 يونيو 2020

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 3 يونيو 2020، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|6.13 دينار
|6.12 دينار
|اليورو
|6.65 دينار
|6.57 دينار
|الجنية الاسترليني
|7.50 دينار
|7.42 دينار
|الليرة التركية
|0.91 دينار
|0.83 دينار
|الدينار التونسي
|2.15 دينار
|2.07 دينار
|الجنية المصري
|0.39 دينار
|0.382 دينار
|الدينار الاردني
|8.65 دينار
|8.57 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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