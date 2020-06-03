“إدارة القضايا” تكسب دعوى ابطال الحكم الصادر لصالح شركة الخرافي

قال مصدر مسؤول بالمؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن الدولة الليبية قد كسبت اليوم دعوى أبطال الحكم التحكيمي بمحكمة استئناف القاهرة الصادر لصالح شركة الخرافي ضد الدولة الليبية بقرابة 1 مليار دولار.

وأضاف “المصدر” أن المؤسسة تبدى ارتياحها بصدور هذا الحكم، مشيراً إلى أن المحكمة قد قضت باستئناف القاهرة بإبطال الحكم التحكيمي بعد سجال قضائي وقانوني امتد لسنوات وحسم لصالح ليبيا.

وأوضح خلال تصريحه أن هذا الحكم يدعم استراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار في حماية أصولها ورفع الحجوزات التي أقامها الخرافي على أموال المؤسسة على الرغم من أن المؤسسة لم تكن طرفاً في أي علاقة مع الخرافي وأثبتت أن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الدولة الليبية.

و كانت مجموعة الخرافي الكويتية قد حجزت على 120 مليون دولار أميركي من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، و في أبريل 2014، نظير تحكيم عربي بتعويض الشركة صدر في مايو 2013، قضى حينها بحصول المجموعة الكويتية على تعويضات بقيمة 930 مليون دولار.

ودخلت الشركة الكويتية في نزاع ضد الحكومة الموقتة على أرض تبلغ مساحتها 24 هكتارًا في منطقة تاجوراء شرق طرابلس بحق انتفاع لمدة 90 عامًا، بقيمة إيجار سنوية تقدر بنحو 730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد مع الحكومة الليبية في العام 2006، التي سحبت المشروع العام 2010.

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