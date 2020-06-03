شركة الحديد والصلب تعود للعمل بشكل شبه كامل

قال رئيس الخدمات الإعلامية بالشركة الليبية للحديد والصلب “محمد الخمارية” اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إنه بالتشاور مع اللجنة العلمية باللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بمصراتة وعقد اجتماع معها، قررت إدارة الشركة عودة العاملين بها، اعتبارا من بداية يونيو الجاري مع أخذ احتياطات الوقاية اللازمة، والتباعد الاجتماعي، وأخذ الأذونات اللازمة خلال فترات حظر التجوال.

وأوضح “الخمارية” خلال تصريحه لصدى أن النسبة التي كانت تشتغل بها الشركة مقدرة بـ 10% إبان فترة ظهور حالات بالمدينة، وأنهم الآن يعملون بصورة شبه كلية.

وأوضح بأن الشركة تضم عددا من المرافق الأساسية المتمثلة في تحلية المياه والكهرباء قد استمر العمل بها دون توقف وذلك لارتباطها بالمتطلبات الأساسية للمواطن.

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