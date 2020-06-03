اقتصاد

انتعاشة جزئية في أسعار النفط

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء بفضل التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسيين تخفيضات للإنتاج, وأن يعزز التعافي من فيروس كورونا الطلب على الوقود.

وتخطى خام القياس العالمي برنت لأول مرة منذ شهر مارس حاجز الـ40 دولارا للبرميل ليسجل في جلسة الافتتاح في تمام الساعة الثامنة صباحا 40.35 دولار للبرميل بارتفاع 78 سنتا، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38.18 دولار للبرميل، مرتفعا دولارا و6 سنتات عند الثامنة صباحا في جلسة افتتاح اليوم.

يشار إلى أن الخامين القياسيين كانا قد شهدا ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أبريل، وذلك عقب استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها الفيروس، وذلك بالتزامن مع تخفيف بعض الدول إجراءات العزل وفتح الأنشطة الاقتصادية عقب إغلاقها خوفا من تفشي الوباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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