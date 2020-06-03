شركة المدار ووزارة الاقتصاد يوقعان اتفاقية لتفعيل خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول

قالت شركة المدار الجديد اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك إنها تم توقيع اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والصناعة وشركة المدار الجديد لتفعيل خدمة الدفع عبر النقال (سداد) لتكون إحدى طرق الدفع الالكتروني التي ستستخدمها الوزارة في الجباية المالية.

وأشارت خلال بيانها أن هذه الإتفاقية سيتم من خلالها تسهيل وتيسيير إجراءات الدفع الالكتروني لعدد كبير من الخدمات التي ستقدمها الوزارة لمختلف الجهات في القريب العاجل.

تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف شركة المدار الجديد بخصوص تسيير وتسهيل عمليات الدفع الالكتروني لكل مؤسسات الدولة والجهات والشركات العامة والخاصة.

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