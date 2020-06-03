ليبيا تبطل دعوى ضدها بمليار دولار.. وديوان المحاسبة يشيد

كسبت الدولة الليبية دعوى إبطال الحكم التحكيمي بمحكمة استئناف القاهرة الصادر لصالح شركة الخرافي ضد ليبيا بحوالي مليار دولار.

وقضت محكمة استئناف القاهرة بإبطال الحكم التحكيمي بعد سجال قضائي وقانوني امتد لسنوات وحسم لصالح ليبيا.

وقال مصدر مسؤول بمؤسسة الاستثمار لليبيا الاحرار، إن أهمية حكم اليوم تبرز في أنه يدعم إستراتيجية المؤسسة في حماية أصولها ورفع الحجوزات التي أقامها الخرافي على أموال الوطنية للاستثمار.

وأوضح المصدر أن مؤسسة الاستثمار لم تكن طرفا في أي علاقة مع الخرافي وأثبتت أن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الدولة الليبية.

من جهته أشاد رئيس ديوان المحاسبة بالحكم وقال رئيسه خالد شكشك إنه جاء تتويجا لمجهودات إدارة القضايا في التصدي لهذه الدعوى على مدى سنوات.

وأكد شكشك أن هذا النجاح يضاف إلى نجاحات إدارة القضايا السابقة التي حققتها في ساحات المحاكم الدولية والمحلية دفاعا عن حقوق الدولة الليبية والتي ساهمت في صيانة أموال الدولة.

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