ليبيا تبطل دعوى ضدها بمليار دولار.. وديوان المحاسبة يشيد

كسبت الدولة الليبية دعوى إبطال الحكم التحكيمي بمحكمة استئناف القاهرة الصادر لصالح شركة الخرافي ضد ليبيا بحوالي مليار دولار.
وقضت محكمة استئناف القاهرة بإبطال الحكم التحكيمي بعد سجال قضائي وقانوني امتد لسنوات وحسم لصالح ليبيا.
وقال مصدر مسؤول بمؤسسة الاستثمار لليبيا الاحرار، إن أهمية حكم اليوم تبرز في أنه يدعم إستراتيجية المؤسسة في حماية أصولها ورفع الحجوزات التي أقامها الخرافي على أموال الوطنية للاستثمار.
وأوضح المصدر أن مؤسسة الاستثمار لم تكن طرفا في أي علاقة مع الخرافي وأثبتت أن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الدولة الليبية.
من جهته أشاد رئيس ديوان المحاسبة بالحكم وقال رئيسه خالد شكشك إنه جاء تتويجا لمجهودات إدارة القضايا في التصدي لهذه الدعوى على مدى سنوات.
وأكد شكشك أن هذا النجاح يضاف إلى نجاحات إدارة القضايا السابقة التي حققتها في ساحات المحاكم الدولية والمحلية دفاعا عن حقوق الدولة الليبية والتي ساهمت في صيانة أموال الدولة.
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