اقتصاد

“الجمهورية” فرع الميدان يشرع في توزيع السيولة النقدية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الجمهورية فرع الميدان بمدينة طرابلس عن شروعه في توزيع السيولة النقدية على كافة عملائه ابتداء من اليوم الأربعاء بسقف سحب قدره ألفي دينار للفرد

واشترط الجمهورية على عملائه ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء التوجه للمصارف ولبس الكمامات وقفازات اليدين خوفا من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتعد عملية السحب هذه هي الأولى التي يعلن عنها الفرع منذ عودة الأعمال بعد عطلة عيد الفطر حيث أغلق الجمهورية أبوابه الأسبوع الماضي تنفيذا لإجراءات مصرف ليبيا المركزي، في وقت تعيش فيه ليبيا على وقع ازمة سيولة منذ عام 2013 والتي عجز المصرف المركزي عن حلها

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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