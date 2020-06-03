“الجمهورية” فرع الميدان يشرع في توزيع السيولة النقدية

أعلن مصرف الجمهورية فرع الميدان بمدينة طرابلس عن شروعه في توزيع السيولة النقدية على كافة عملائه ابتداء من اليوم الأربعاء بسقف سحب قدره ألفي دينار للفرد

واشترط الجمهورية على عملائه ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء التوجه للمصارف ولبس الكمامات وقفازات اليدين خوفا من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتعد عملية السحب هذه هي الأولى التي يعلن عنها الفرع منذ عودة الأعمال بعد عطلة عيد الفطر حيث أغلق الجمهورية أبوابه الأسبوع الماضي تنفيذا لإجراءات مصرف ليبيا المركزي، في وقت تعيش فيه ليبيا على وقع ازمة سيولة منذ عام 2013 والتي عجز المصرف المركزي عن حلها

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