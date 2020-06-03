القطاع الخاص يعزز السوق بـ 7000 رأس من الأغنام المستوردة

وصل إلى منطقة المخطاف في ميناء الخمس عدد من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع متنوعة مستوردة لصالح تجار القطاع

وأشارت بيانات الميناء الحديثة إلى دخول السفينة BFB GLAXY التابعة للوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط تمهيدا لإفراغ حمولتها المقدرة بـ387 حاوية ولحقت بها الباخرة QUEEN SARA التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع وعلى متنها 10 آلاف طن من القمح الصب وكانت قد رست السفينة NADER التابعة للوكيل الملاحي واحة الجنوب على الرصيف 18 وتستعد لإفراغ حمولتها من المواشي والمقدرة بـ 7000 رأس غنم.

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