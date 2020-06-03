روسيا تضع خطة لـ “التعافي الاقتصادي”

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء عن خطة مالية لتعافي اقتصادها من تداعيات جائحة وباء كورونا

وقدم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الخطة المالية للرئيس فلاديمير بوتين، وتحوي تدابير مختلفة لدعم الاقتصاد الروسي بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو بنهاية الخطة تفوق مستوى نمو الاقتصاد الروسي قبل أزمة الوباء.

واضاف ميشوستين أن الخطة تتضمن قرابة 500 إجراء محدد سيتم تنفيذها على مدى عامين موضحا أن قيمتها تبلغ حوالي 5 تريليونات روبل.

ومن جهته شدد بوتين على أن تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وتداعياتها يجب أن يبدأ في مطلع شهر يوليو.

يشار إلى أن الخطة تهدف لتوفير فرص عمل جديدة وتأمين تعافي دخل المواطنين إلى جانب إدخال تغييرات على المدى الطويل في هيكل الاقتصاد الروسي، وتحسين الإطار التنظيمي عدا عن تسريع مشاريع البناء.

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