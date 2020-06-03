مصر تعلن أهداف موازنة “2020 ـ 2021”

أطلقت وزارة المالية المصرية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المالي 2020 – 2021.

وأشار البيان، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن توقيت إعداد مشروع الموازنة بالتزامن مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورنا ومدى تأثيره على الدول والأنشطة الاقتصادية كافة.

واكد البيان أن الحكومة تكثف جهودها لتخطي هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وذلك من خلال تقديم المساندة والدعم الكافي للقطاعات والفئات الأكثر احتياجاً ليتمكن اقتصاد مصر من التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية.

ولفت الى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل الذي تم تنفيذه خلال السنوات السابقة ساهم في بناء دعائم اقتصاد قوي قادر على التعامل مع التحديات والصدمات بشكل يسمح باكتساب ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية والمستثمرين بإمكانات الاقتصاد المصري.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق في شهر مارس من العام الحالي على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، منوها بأنه يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى دعمه ومساندة وتحفيز هذا النشاط.

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