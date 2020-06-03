بعزل “العيساوي” وتولي “بومطاري” المجلس الرئاسي يصدر قرار بتشكيل لجنة تسليم واستلام المهام

أكد مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء لصحيفة صدى الاقتصادية، صحة القرار الصادر من المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة تسليم واستلام برئاسة وزير العدل، وبعضوية المستشار القانوني للمجلس الرئاسي، ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية، وذلك لتسليم واستلام مهام وزير الاقتصاد والصناعة “علي العيساوي” إلى وزير المالية الحالي “فرج بومطاري”.



وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قبل نهاية شهر مايو الماضي قرار بعزل وزير الاقتصاد والصناعة السابق “علي العيساوي” ليكلف وزير المالية الحالي بكلا المهامين.

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