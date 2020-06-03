الرئاسي يخصص مبلغ جديد لصالح جهاز الطب العسكري برئاسة “محمد هيثم”

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة قرار المجلس الرئاسي الذي يقضي بتخصيص مبلغ مالي قدره 32 مليون دينار لصالح جهاز الطب العسكري التابع لوكيل وزارة الصحة “محمد هيثم” لمواجهة أزمة كورونا .

ووفقاً للرئاسي فيلتزم الجهاز بصرف المبلغ لصيانة و تحوير و تجهيز مراكز للعزل الصحي في عدد من المناطق ،مع عدم استخدامه لأغراض أخرى ، مع تقديم تقارير مصروفات لوزارة المالية .

و كان مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة “عبد الرزاق البيباص” قد أكد في حوار سابق مع صحيفة صدى الاقتصادية على متابعة انشاء مراكز العزل التي يقوم بتنفيذها جهاز الطب العسكري من خلال تقييم إجراءات التعاقد و مدى منطقية الأسعار ومطابقة الأعمال المنفذة على الطبيعة .

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