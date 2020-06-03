“صنع الله”: منع فرق الصيانة من الدخول لفتح صمامات الحمادة عمل اجرامي … و يجب الابتعاد عن النفط و المؤسسة

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية “نوري الصيد” و عدد من المسؤولين لمناقشة الاشكاليات التي تواجه شركة أكاكوس.

تناول الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجهها الشركة، والمتعلقة بالتبعات الفنية التي بدأت بالظهور جراء انهيار الخزان التابع لحقل الشرارة ، نتيحة منع فرق الصيانة التابعة للمؤسسة من قبل مليشيا مسلحة تتبع المدعو “أكرم الروني” بمنطقة الحمادة للقيام بعمليات الصيانة .

و قال رئيس مجلس الإدارة “مصطفى صنع الله” خلال الاجتماع أن منع فرق الصيانة من القيام بعملها من قبل المدعو عبد الكريم الروني عمل اجرامي و تعدي على مقدرات الليبين البلاد التي أصبحت في مهب الريح، بسبب شرذمة مارقة ، والتي قامت بمنع مختصي وفنيي الصيانة من الدخول لفتح الصمامات و بدء ضخ النفط مع تقليل الخسائر التي يعاني منها القطاع والوطن .

و أفاد “صنع الله” أن الخسائر تجاوزت 5 مليار دولار أمريكي، و بهذا المبلغ كان يمكن القيام بالعديد من الأعمال لتخفيف معاناة الليبين خصوصاً في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في حين أن ليبيا تعتمد بنسبة تصل إلى 97% على عوائد النفط.

وطالب “صنع الله” المسؤولين عن اغلاقات منابع النفط، بضرورة رفع ايديهم عن قطاع النفط و ترك المؤسسة تعمل من أجل الصالح العام ومع ادراك التبعات الخطيرة والعواقب المترتبة على هذه الاغلاقات، التي لن تؤدي إلا بجعل ليبيا دولة فاشلة .

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