اقتصاد

مؤسسة النفط: إيرادات أبريل تراجعت 97%

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، جملة بيانات أظهرت من خلالها تراجع قيمة إيرادات أبريل التي بلغت 50.5 مليون دولار بنسبة بلغت نحو 97%، مقارنة مع إيرادات أبريل 2019 التي بلغت 1.6 مليار دولار.

وقالت المؤسسة إن قيمة المنتجات النفطية تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي مسجلة صفر بسسب استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية منذ يناير.

وجاء في بيانات نشرتها المؤسسة عبر منصاتها الرسمية، أن إنتاج الغاز الطبيعي تراجع بشكل كبير خلال أبريل الماضي بسبب إغلاق صمام سيدي السايح في أبريل الماضي.

وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة إعادة ضخ النفط بأقرب فرصة تخوفا من حدوث خسائر بالبنية التحتية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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