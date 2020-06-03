الدينار يرتفع أمام العملات الأجنبية.. والدولار أكبر الخاسرين

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، أمام الدينار في السوق السوداء التي تنشط في غرف تطبيقي “فايبر وواتساب”، بسبب استمرار فرض حظر التجول.

وخسر الدولار نحو 15 قرشا من قيمته وتم تداوله عند الساعة 22:00 من يوم الأربعاء، بـ5.98 دنانير، وسجل الدولار أيضا تراجعا طفيفا على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا وتم تداوله بـ6.50 دنانير، وشملت حالات الانخفاض اليورو الذي سجل 6.60 دينار.

وبشأن العملات الأخرى، فقد خسرت الليرة التركية نحو قرشين من قيمتها وسجلت مساء الأربعاء 87 قرشا لليرة، فيما تراجع الجنيه المصري إلى 37 قرشا ليخسر بذلك 3 قروش.

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