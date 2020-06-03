صندوق الإنماء الاقتصادي يصدر قراراً بإعفاء بعض مدراء الإدارات من مهامهم

أكد مدير مكتب شؤون مجلس إدارة الصندوق الإنماء الاقتصادي “إيهاب غوار” اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، صحة الأوراق المتداولة عن تغيير بعض مدراء الإدارات بصندوق الإنماء، وذلك في إطار توجه إدارة الصندوق إلى تطوير الإدارات والمكاتب، وتكليف موظفين آخرين بدلاً عنهم بصفة مؤقتة.

حيث شمل القرار الصادر من مدير عام صندوق الإنماء “رمضان الأرناؤوطي” إعفاء “محمد راشد” مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، و”أحمد مكي” مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، إضافةً “موفق العروسي” مدير مكتب المدير العام.

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