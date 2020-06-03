“الفطيسي” يبحث أثر  إجراءات الحظر على المحال التجارية

بحث عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي الأربعاء أثر استمرار إغلاق المحال التجارية على أصحاب المشاريع بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال اجتماع مطول حضره مسؤلو الحرس البلدي وبعض العاملين بالبلدية.

وشدد الفطيسي في الاجتماع الذي عقد بمقر البلدية على ضرورة استمرار تطبيق حظر التجول وفقاً للقرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص مبدياً اهتمامه في الوقت ذاته بأنه سيحيل كافة الشكاوى إلى اللجنة الطبية الاستشارية تمهيداً لإحالتها للجهات العليا.

وأوضح الفطيسي خلال كلمة مسجلة نشرت عبر الحساب الرسمي للبلدية قبل نحو شهر أن أصحاب المحال المعنية ببيع الملابس والأحذية والثوب العربي قد تضرروا بشكل كبير مع استمرار دفع إيجارات المحال وقت تنفيذ الحظر.

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