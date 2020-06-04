مصرف الصحارى يوفر سيولة مالية للنازحين

أعلن مصرف الصحارى فرع عين زارة لكافة العملاء ممن يمتلكون حسابات جارية في فروع أخرى لمصرف الصحارى إمكانية تقديم خدمة السحب النقدي من الفرع بسقف سحب بيلغ 10 الاف دينار للفرد.

وطالبت إدارة المصرف جميع الراغبين في الاستفادة من الخدمة بضرورة اصطحاب صك واثبات هوية وصورة عن بطاقة نازح الصادرة عن المجلس البلدي عين زارة والجهات ذات الاختصاص.

ووفقا لما ورد في الإعلان عبر المنصات الرسمية التابعة لها فإن شروط السلامة تقتضي مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي بمقدار متر ونصف بين الافراد إلى جانب ارتداء الكمامة.

وكان مصرف الصحارى قد أعلن في وقت سابق عن شروعه في تطوير الخدمات الالكترونية لزبائنه حيث شرع في تركيب 54 آلة سحب موزعة على الفروع والأسواق.

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