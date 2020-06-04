اقتصاد

مجلس أصحاب أعمال الليبين يناقش التحديات التي تواجه القطاع الخاص

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقدمجلس أصحاب الأعمال الليبين اجتماعاً برئاسة “عبد الله الفلاح” لمناقشة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي في ظل توقف انتاج النفط ، و جائحة كورونا و الحروب الجارية .

تناول الاجتماع العراقيل التي يواجهها القطاع الخاص مالياً أو أمنياً أو قانونياً ، بالإضافة إلى الاتفاق على انشاء لجان فنية متخصصة في مجالات نشاط القطاع الخاص و الدفاع عن مصالحه.

و تم خلال الاجتماع أيضاً فتح أفاق التواصل المباشر مع المؤسسات والجهات العامة والخاصة والبحثية والخبراء الاقتصاديين لإعداد مقترح خطة اصلاحية يكون هدفها حماية القطاع الخاص .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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