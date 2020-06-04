اقتصاد

أسعار النفط تتراجع بعد شكوك حول انعقاد أوبك+

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت أسعار النفط العالمية في جلسة الإغلاق انخفاضا بعدما تخطت حاجز الـ40 دولارا للبرميل والذي يعتبر أعلى مستوى لها منذ شهر مارس، ويأتي هذا الانخفاض بسبب الشكوك بعدم انعقاد اجتماع أوبك+ المتفق عليه اليوم لخفض إمدادات الخام.

وأنهت عقود برنت التي ستسلم في أغسطس جلسة التعاملات مرتفعة 22 سنتاً لتسجل عند التسوية 39.79 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48 سنتا لتبلغ عند التسوية 37.29 دولار للبرميل.

وفي السياق ذاته وبحسب مصادر في أوبك+ فإن السعودية وروسيا اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القياسية الحالية لمدة شهر. ويذكر أن أوبك+ اتفقت في مايو الماضي على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج العالمي في شهري مايو ويونيو لرفع الأسعار التي هبطت جراء انهيار الطلب العالمي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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