تعليم الوفاق تكشف عن تجاوزات بضوابط علاوة الحصة

عقدت لجنة علاوة الحصة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس اجتماعا لمناقشة نتائج المرحلة الأولى من ادخال مستحقات العلاوة.

تناول الاجتماع تقييم الاحصائيات النهائية والمؤشرات والبيانية التي أظهرت عدداً من الأخطاء والتجاوزات للضوابط المنظمة لصرف العلاوة، ضمنها وجود 912 مدرسة من بين 3200 مؤسسة لم تسجل بها حصة غياب نهائيا لأي معلم كمثال طيلة الفصل الدراسي وهو ما يعكس عدم الدقة والمصداقية في ادخال المستحقات .

و تم خلال الاجتماع الاتفاق على حصر كل الأخطاء والتجاوزات واحالتها إلى مراقبي التعليم لمتابعة تصحيحها وتعديلها.

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