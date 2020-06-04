اقتصاد

أسعار الغذاء تُسجّل أعمق تراجع منذ ديسمبر 2019

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

للشهر الرابع على التوالي تضرب أزمة كورونا أسعار الغذاء العالمي وفقا لنشرة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” التي قالت إن الانخفاض طال مختلف السلع الغذائية والحبوب واللحوم في مؤشر يظهر تراجع القدرة الشرائية للأفراد ما تسبب بوفرة في المعروض العالمي نتيجة ضعف الاستهلاك.

وقالت الفاو في تقريرها الصادر اليوم الخميس إن أسعار سلة الحبوب والزيوت النباتية والسكر والحليب واللحوم تراجعت بنسبة عامة بلغت 1.9% خلال مايو بالمقارنة على أساس شهري مع أبريل الماضي، لتسجل بذلك الأسعار أعمق تراجع لها منذ ديسمبر الماضي.

وأظهرت البيانات تراجع أسعار منتجات الحليب لوحدها أكثر من 7%، بيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية أوضحت تراجع نسبة زيوت الطهي لوحدها بنسبة 2.8%، فيما انخفضت أسعار اللحوم بنسبة تقدر بـ1%، التوقعات أشارت أيضا إلى إمكانية انخفاض إنتاج القمح للعام الجاري لأسباب عدة أبرزها هبوط نسب الإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأمريكا بسبب الركود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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