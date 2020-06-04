البنك الافريقي يُقرض تونس 180 مليون يورو

أعلن مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية اليوم الخميس موافقته على منح تونس قرضا بقيمة 180 مليون يورو. جاء ذلك خلال اجتماع عقده البنك في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وأكد البنك الأفريقي في الاجتماع أنّ هذا المبلغ سيخصص لتمويل برنامج دعم الاستجابة لفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى برنامج الإدماج الاجتماعي والتوظيف “باريز”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القرض يساعد على تنفيذ خطط التنمية في 16 ولاية تونسية ذات أولوية من خلال دفع الاستثمار والإدماج الاجتماعي والنهوض بالحوكمة المحلية.

وأوضح البنك في بيانه أن كلا من جندوبة والقصرين والقيروان وسليانة وسيدي بوزيد والكاف وتطاوين وباجة وقفصة ومدنين والمهدية وقابس وقبلي وزغوان وتوزر وبنزرت ستكون الولايات ذات الأولوية المعنية بالبرنامج.

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