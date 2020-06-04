بعدد من المزايا… التجاري الوطني يطلق الإصدار الجديد لخدمة موبي مال

أعلن المصرف التجاري الوطني عن إطلاق الاصدار الجديد لخدمة موبي مال على أجهزة IOS بالاضافة إلى النسخة الموجودة على الأندرويد ويحتوي على العديد من الخدمات الجديدة التي ستسهل على الزبائن القيام بعملياتهم المصرفية.

ووفقاً للمصارف فبإمكان الزبائن من خلال هذه الخدمة تحويل من بطاقة إلى بطاقة أرباب الأسر – الأغراض الشخصية و طلب الحصول على إفادة على وجود حساب للزبون في المصرف و تسديد فاتورة هواتف المدار الجديد و الاشتراك في خدمة سداد دون الذهاب لشركة المدار.

و كذلك شحن بطاقة تداول و رفع سقف التحويل إلى قيمة 8000 دينار شهرياً بواقع 2000 دينار يوميا و 4000 دينار أسبوعيا، بالإضافة إلى رفع سقف شراء الكروت اليومي إلى قيمة 100 دينار.

و تتضمن الخدمة كذلك إضافة كروت الانترنت لشركتي العنكبوت و كونكت و إيقاف صك ضائع و العديد من المزايا الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية