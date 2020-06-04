“التجاري الوطني” يطرح الإصدار الثالث من “موبي مال “

أعلن المصرف التجاري الوطني لكافة العملاء اليوم الخميس، عن رفع سقف التحويل المالي عبر تطبيق “موبي مال” من حساب إلى حساب آخر بقيمة 2000 دينار يوميا و4000 دينار أسبوعيا و8000 دينار شهريا.

وأوضحت إدارة التجاري الوطني، عبر منشور لها بموقع فيسبوك، أن الإصدار الثالث من التطبيق المتاح على أجهزة الهواتف يحمل عددا من الخدمات بينها تسديد هواتف فواتير الاتصالات لشركة المدار الجديد، إلى جانب تقديم خدمة “سداد” الخاصة بالمشتريات، مع إمكانية تحويل الأموال من حسابات البطاقات الذكية الخاصة بإرباب الأسر والأغراض الشخصية، بالإضافة لخدمة إيقاف عملية تمرير الصكوك الضائعة.

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