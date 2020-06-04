اقتصاد

تعرف على قيمة الاعتمادات المفتوحة من قبل المركزي خلال هذا الأسبوع

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الخميس عن تفاصيل تنفيذ المصارف للاعتمادات المستندية للسلع الأساسية عن قيمة الاعتمادات المفتوحة من 31 مايو و حتى اليوم 6 ابريل .

ووفقاً لبيانات المركزي فقد جاوزت قيمة الاعتمادات المفتوحة 800 مليون دينار ، لعدد يجاوز 300 شركة خلال أسبوع فقط لجلب أدوية و مستزمات طبية و غذائية و المسلع و البضائع المحددة .

ووفقاً للمركزي فقد جاوزت قيمة الشركات التي نفذت اعتمادات باليورو 297 مليون ، في حين أن الشركات التي نفذت اعتمادات بالدولار بقيمة تجاوزت 523 مليون دولار ، و نفذت شركة الكهرباء اعتماد بعملة الاسترليني بقيمة تتجاوز 6 الآف .

كما أوضح بيان المركزي الخاص بالاعتمادات فتح 13 اعتماد للشركة العامة للكهرباء و ممثلها القانوني “عبد المجيد حمزة” لجلب مستلزمات انتاج و منظومة تقنية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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