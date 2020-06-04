تعرف على قيمة الاعتمادات المفتوحة من قبل المركزي خلال هذا الأسبوع

كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الخميس عن تفاصيل تنفيذ المصارف للاعتمادات المستندية للسلع الأساسية عن قيمة الاعتمادات المفتوحة من 31 مايو و حتى اليوم 6 ابريل .

ووفقاً لبيانات المركزي فقد جاوزت قيمة الاعتمادات المفتوحة 800 مليون دينار ، لعدد يجاوز 300 شركة خلال أسبوع فقط لجلب أدوية و مستزمات طبية و غذائية و المسلع و البضائع المحددة .

ووفقاً للمركزي فقد جاوزت قيمة الشركات التي نفذت اعتمادات باليورو 297 مليون ، في حين أن الشركات التي نفذت اعتمادات بالدولار بقيمة تجاوزت 523 مليون دولار ، و نفذت شركة الكهرباء اعتماد بعملة الاسترليني بقيمة تتجاوز 6 الآف .

كما أوضح بيان المركزي الخاص بالاعتمادات فتح 13 اعتماد للشركة العامة للكهرباء و ممثلها القانوني “عبد المجيد حمزة” لجلب مستلزمات انتاج و منظومة تقنية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية