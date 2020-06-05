أردوغان: نهدف إلى تطوير التعاون مع حكومة الوفاق بما فيها عمليات البحث والتنقيب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف إلى تطوير التعاون القائم مع حكومة الوفاق الوطني حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب.

وجدد أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بالعاصمة أنقرة، دعوته من أجل منع محاولات البيع غير القانوني لنفط الشعب الليبي، مؤكدا أنه توصل مع السراج إلى توافق في الآراء بشأن توسيع مجالات التعاون في ليبيا.

وقال أردوغان: “لن نترك إخواننا الليبيين تحت رحمة أحد أبدًا”، مضيفا أن “التاريخ سيحاسب كل من أغرق ليبيا بالدماء والدموع من خلال تقديم الدعم لخليفة حفتر”، على حد تعبيره.

وشدد أردوغان، على أن تركيا ستعمل مع السراج في جميع المحافل الدولية لحل المشكلة في ليبيا على أساس الشرعية والعدل، منوها إلى أن السراج وحكومته اتخذا دائمًا موقفًا إيجابيًا حيال الحل السياسي.

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