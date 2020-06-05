المصرف المركزي ينشر 16 قائمة جديدة تخص توريد سلع بالاعتمادات

أصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانات جديدة حول الإعتمادات الممنوحة للتجار في الفترة مابين 31 مايو الماضي وحتى الرابع من يونيو الجاري.

وشملت البيانات 16قائمة إعتماد، تحصل التجار من خلالها على إعتمادات بملايين من النقد الأجنبي خلال أسبوعا واحدا توزعت بين دولار ويورو والجنيه الإسترليني والدينار التونسي لغرض توريد مواد غذائية متنوعة منها سلع أساسية مثل “المكرونة و الكسكسي ومعجون الطماطم و زيوت الطهو والاجبان وغيرها” إلى جانب توريد أدوية وحليب وحفاظات أطفال وحبوب ولحوم مجمدة ومواشي ومواد خام تدخل في الصناعات الغذائية، إلى جانب 13 إعتماد فتح منح للشركة العامة للكهرباء جاءت في القائمة الرابعة لتوريد معدات إنتاج ومنظومار تقنية بعملات الدولار واليورو والإسترليني.

وكان مصرف ليبيا المركزي أعاد فتح منظومة الإعتمادات في 9إبريل الماضي، بعد أن أوقفها مطلع مارس من العام الجاري، بسبب خلاف مع المجلس الرئاسي حول إدارة النقد الأجنبي والرسوم المفروض عليه.

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