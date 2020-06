النفط يرتفع مدفوعاً بتحذيرات من عجز عالمي

سجلت العقود الآجلة للخامين الأمريكي الوسيط وخام برنت صعودا جديدا اليوم الجمعة، مدفوعة بتصريح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك حول إمكانية حدوث عجز في سوق النفط العالمية خلال يوليو المقبل بمقدار يتراوح بين 3 و5 ملايين برميل.

وأوضح نوفاك خلال تصريحه للوكالة الروسية الرسمية أمس الخميس أن تراجع الطلب العالمي على النفط قد انحصر حيث بلغ في أبريل الماضي نحو 28 مليون برميل قبل أن يصل لمستويات 21 مليون برميل في مايو.

وساهمت الأنباء حول الاتفاق المبدئي بين دول أوبك+ بتمديد اتفاق خفض الإنتاج خلال الاجتماع المرتقب الأيام المقبلة في ارتفاع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي التي سجلت عند الساعة 9:30 من صباح اليوم الجمعة 40.50 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 37.60 دولارا للبرميل.

