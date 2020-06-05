أزمة كورونا فرضت على تجار المنطقة الشرقية الاستيراد من مصر رغم ضعف منتجاتها

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طبرق، إن غالبية تجار المنطقة الشرقية يلجؤن للاستيراد المواد الغذائية والمنتجات الأخرى من مصر رغم جودتها المنخفضة، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضح محمد الصالحين في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الجمعة، بأن أزمة فيروس كورونا جعلت الاستيراد من الدولة الأخرى مثل تركيا صعبة للغاية مما اضطر غالبية تجار المنطقة للذهاب إلى مصر خلال هذه الفترة.

وأشار رئيس الغرفة التابعة للاتحاد العام لغرف التجارة بالمنطقة الشرقية إلى أن الرؤية الاقتصادية لاتزال غير واضحة المعالم، حيث تعتبر الحركة التجارية شبه متوقفة بالكامل مع الإجراءات التي فرضتها السلطات الأمنية لمكافحة وباء كورونا.

ويعتقد الصالحين بأنه لاتوجد خيارات كثيرة متاحة أمام التجار في شرق البلاد أو الجهات الاقتصادية الحكومية لهذه المرحلة، خاصة مع استمرار أزمة كورونا والانقسام السياسي الذي يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي العام هناك.

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