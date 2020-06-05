تقارير ديوان المحاسبة.. “قنبلة موقوتة” يترقبها الليبيون

تقرير 218

حالة من الترقب يعيشها الشارع الليبي بعد هدوء حذر يسود العاصمة طرابلس وابتعاد نقاط الاشتباكات عن مركز المدينة، آملين أن تفي الأجهزة الرقابية بوعودها ومن بينها ديوان المحاسبة الذي صرحت إدارته بقيادة خالد شكشك في مرات سابقة من هذا العام أن الديوان قد يعود لإصدار تقاريره بالتزامن مع استقرار الوضع الأمني بعد انقطاع دام لعامين.

ويُرجّح مراقبون أن التقارير المرتقبة ستكون مملوءة بشبهات الفساد بسبب الفوضى التي مرت بها ليبيا خلال العامين الأخيرين.

وكانت التقارير السابقة آخرها الصادر عن عام 2017 قد أظهرت صرف الحكومات أكثر من 277 ‪مليار دينار دون إحداث أثر إيجابي على حياة المواطنين.

كما كشفت عن شبهات فساد في القطاعات العامة وإهدار أموال وسوء إدارة الموارد إلا أن الكثير من المواطنين تساءلوا ما الذي اتُخذ من إجراءات قانونية في حق من سُجلت ضدهم شبهات فساد.

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