وزارة المواصلات بالوفاق تؤكد سعيها لإعادة إعمار مطار طرابلس

أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني هشام أبوشكيوات اليوم الجمعة، سعي الوزارة إلى استئناف العمل على إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي بعد استعادة السيطرة عليه من قبل الحكومة.

وأوضح بشكيوات في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن العملية تحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تستلم الوزارة المطار رسميا، خاصة مع وجود الكثير من مخلفات الحرب والتي تحتاج إلى إزالة.

ووفق وسائل الإعلام الإيطالية، طالبت حكومة الوفاق الوطني من شركة كونسورتيوم الإيطالية تهيئة مطار طرابلس الدولي من مخلفات الحرب خلال الفترة المقبلة، والذي سيتعين على الشركة إعادة بنائه من جديد.

ومن المعروف بأن تحالف شركات كونسورتيوم الإيطالية وقع عقدًا مع وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني في يوليو من العام 2018 للبدء في أعمال إعادة الإعمار في مطار طرابلس والذي توقف خلال الأربع سنوات الماضية بسبب الحروب.

وتقدر قيمة مشروع إعادة إعمار مطار طرابلس بحوالي 79 مليون يورو وينطوي على ذلك بناء محطتين، محلية ومحطة دولية كاملة مع جميع مرافق المطار، ويغطي كل من المحطتين وفقا للمشروع ما مجموعه حوالي 30 ألف متر مربع مع إمكانية استيعاب حوالي ستة ملايين مسافر في السنة.

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