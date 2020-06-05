الدينار يصعد بشكل كبير أمام العملات الأجنبية

تراجعت لليوم الثاني على التوالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار اليوم الجمعة في السوق السوداء التي تنشط عبر تطبيقات “فايبر و واتساب” تنفيذا لحظر التجول.

وتداول التجار الدولار بـ 5.050 دنانير ليفقد بذلك نحو 75 قرشا من قيمته بالمقارنة مع أسعار مساء الخميس فيما تراجعت قيمة الدولار على صعيد حوالات دبي وتركيا مسجلا 5.350 دنانير ليخسر بذلك نحو 80 قرشا من قيمته

وشملت حالة التراجع أيضا اليورو الذي بلغت قيمته مساء اليوم 5.780 دنانير وجرى تداول الجنيه المصري أمام الدينار بـ30 قرشا للجنيه

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