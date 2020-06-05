رئيس مجلس الوزراء يفتتح مستشفى أمساعد العام بعد توسعته وإعادة تطويره

أمساعد 05 يونيو 2020 (وال) – افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الجمعة، مستشفى أمساعد العام بعد توسعته وإعادة تطويره من خلال زيادة سعته السريرية وزيادة عدد من الأقسام التخصصية به، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح.
وشمل مشروع التوسعة السريرية للمستشفى بناء ثلاثة طوابق على مساحة كبيرة، تم من خلالها إضافة أقسام الطوارئ والإسعاف، وعمليات الولادة، والنساء، والباطنة رجال، والمختبرات، والأطفال، وغرف عمليات ، والخدمات الطبية إضافة إلى صيانة الأقسام القديمة.
وبلغت القيمة التعاقدية للمشرع نحو أربعة ملايين دينار، وفقا لتجهيزات طبية متطورة لخدمة كافة سكان المنطقة والمارين بمنفذ أمساعد الحدودي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.
واطلع رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني على التجهيزات التي جرت للمستشفى المجهز بأحدث الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية، ومن بينها غرف عمليات كبيرة وصغيرة وغرف عمليات الولادة وقسم الأشعة التخصصية، إضافة إلى الأسرة الطبية بكامل ملحقاتها.
والتقى السيد الرئيس والوفد المرافق له بمدير المستشفى والعاملين به من عناصر طبية وطبية مساعدة وموظفين حاثهم على تقديم أفضل الخدمات لسكان هذه المنطقة، وكل من يحتاج الخدمة من المسافرين.
وأكد السيد الرئيس أن أعمال التوسعة وتحوير المستشفى من قروي إلى عام جهز لخدمة سكان بلدية أمساعد وعدم احتياجهم لمعاناة السفر، داعيا للاستفادة من هذا المستشفى في تعزيز الوضع الصحي للبلدية والبلديات المجاورة.
وثمن أعيان ومسؤولي المنطقة دور رئيس مجلس الوزراء واهتمامه بالبلدية وتنفيذ عدد من المشاريع بها بعد توقف لهذه المشاريع دام لعشرات السنين، معربين عن خالص شكرهم للجنة أعمال مشاريع بلدية أمساعد على الإشراف على مشاريع البلدية وإظهارها بهذا المستوى. (وال – أمساعد)
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