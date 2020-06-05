رئيس مجلس الوزراء يفتتح مستشفى أمساعد العام بعد توسعته وإعادة تطويره

أمساعد 05 يونيو 2020 (وال) – افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الجمعة، مستشفى أمساعد العام بعد توسعته وإعادة تطويره من خلال زيادة سعته السريرية وزيادة عدد من الأقسام التخصصية به، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي أمساعد وأعيان المنطقة.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح.

وشمل مشروع التوسعة السريرية للمستشفى بناء ثلاثة طوابق على مساحة كبيرة، تم من خلالها إضافة أقسام الطوارئ والإسعاف، وعمليات الولادة، والنساء، والباطنة رجال، والمختبرات، والأطفال، وغرف عمليات ، والخدمات الطبية إضافة إلى صيانة الأقسام القديمة.

وبلغت القيمة التعاقدية للمشرع نحو أربعة ملايين دينار، وفقا لتجهيزات طبية متطورة لخدمة كافة سكان المنطقة والمارين بمنفذ أمساعد الحدودي مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.

واطلع رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني على التجهيزات التي جرت للمستشفى المجهز بأحدث الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية، ومن بينها غرف عمليات كبيرة وصغيرة وغرف عمليات الولادة وقسم الأشعة التخصصية، إضافة إلى الأسرة الطبية بكامل ملحقاتها.

والتقى السيد الرئيس والوفد المرافق له بمدير المستشفى والعاملين به من عناصر طبية وطبية مساعدة وموظفين حاثهم على تقديم أفضل الخدمات لسكان هذه المنطقة، وكل من يحتاج الخدمة من المسافرين.

وأكد السيد الرئيس أن أعمال التوسعة وتحوير المستشفى من قروي إلى عام جهز لخدمة سكان بلدية أمساعد وعدم احتياجهم لمعاناة السفر، داعيا للاستفادة من هذا المستشفى في تعزيز الوضع الصحي للبلدية والبلديات المجاورة.

وثمن أعيان ومسؤولي المنطقة دور رئيس مجلس الوزراء واهتمامه بالبلدية وتنفيذ عدد من المشاريع بها بعد توقف لهذه المشاريع دام لعشرات السنين، معربين عن خالص شكرهم للجنة أعمال مشاريع بلدية أمساعد على الإشراف على مشاريع البلدية وإظهارها بهذا المستوى. (وال – أمساعد)

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