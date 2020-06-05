السفير الأمريكي في ليبيا: نتطلع للإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الفساد لصالح جميع الليبين

أوضح السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتشجيع إصلاحات اقتصادية ذات مغزى لمعالجة الفساد وزيادة الشفافية والمساءلة وتعزيز المؤسسات الموحدة التي تعمل لصالح جميع الليبيين

وقال السفير: “مازلنا قلقين بشأن الهجمات على البنية التحتية الحيوية للدولة، ونحن نشارك المؤسسة الوطنية للنفط القلق بشأن إغلاق قطاع النفط والغاز الذي دفع الاقتصاد الليبي إلى خسارة أكثر من 5 مليارات دولار من الإيرادات”.

وحثّ السفير “نورلاند” حكومة الوفاق الوطني على مضاعفة الجهود لتنفيذ استجابة لفيروس كورونا COVID-19 على مستوى الدولة الممولة بشكل كاف والتي تضمن للأشخاص الأكثر ضعفًا والمتضررين أنهم يتلقون المساعدة والإمدادات التي يحتاجونها مع ضمان وصول الوظائف الحكومية الأساسية مثل دفع الرواتب في الوقت المحدد.

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